Klimakonzept: Nachdenken über die kühle Stadt der Zukunft

Von Siegfried Großkopf

Gemeinsam und in unterschiedlicher Besetzung haben sie Betäubungsmittel gekauft, konsumiert und weiter veräußert. Das leugnen sie gar nicht, die vier jungen Männer aus dem Bodenseekreis, die sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten müssen. Sie scheinen geläutert. Und wenn man den Eindrücken vom ersten Prozesstag glaubt, sind sie auf einem guten Weg. Am Montag will das Schöffengericht die Urteile sprechen.

14 Fälle des unerlaubten Besitzes und schwunghaften Handels unter anderem mit Marihuana in größerer Menge im ...