Klimaanpassung: Wie knapper Raum grün genutzt werden kann

Bei diesem Gottesdienst ist Zeitgefühl gefragt: In Blaubeuren findet am Sonntag, 14. April, in der Stadtkirche ein Radiogottesdienst statt. Das heißt: Der Gottesdienst an Palmsonntag wird im Deutschlandfunk übertragen. Los geht es um 10 Uhr.

Letzte Vorbereitungen Dekan Frithjof Schwesig steckt mit einem Team in den letzten Vorbereitungen. „Ich bin bei SWR 4 und mache die so genannten Abendgedanken. Dr. Lucie Panzer ist Rundfunkpfarrerin und hat angefragt“, erzählt Schwesig, wie die Idee des Radiogottesdienstes zustande kam.