Erster Bürgermeister Stefan Köhler (links) ist zu Gast in der IBO Kocharena und räumt gleich zu Beginn ehrlich ein: „Kochen ist nicht so meine Stärke.“ Das Gericht, das er gemeinsam mit IBO-Chefkoch Arthur Renz (rechts) zubereitet hat, hörte sich für dieses Bekenntnis dennoch sehr variantenreich an: Dal (indische Linsensuppe) mit Tomaten und Forelle.

Arthur Renz gibt Anweisungen und Stefan Köhler führt sie aus. Während der Baubürgermeister bedächtig die Austernpilze zupft, verwickelt Moderator Nick Herb ihn in seiner gewohnt lockeren Art in ein Gespräch über eine seiner Stärken: das Bergsteigen. Köhler berichtet über seine Anfänge als 13-Jähriger und gibt Tipps, wie man sich an die hohen Berge heranwagen könne, erläutert, wie wichtig hier Übung und Erfahrung seien und dass widrige Witterungsverhältnisse dazu zwingen könnten, tagelang im Zelt liegen zu müssen. „Man glaubt nicht, wie sehr das körperlich erschöpft.“

Der Körper erlahme nahezu und man müsse sich an den Abstieg begeben, auch wenn das Gipfelkreuz nicht mehr weit entfernt sei. Eine Erfahrung, die er selbst auch schon erlebt habe.