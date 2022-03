Kleinwagen streift Peugeot und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 14.45 Uhr in der Oberhofstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer ist am Montag gegern 14.45 Uhr in der Oberhofstraße in Richtung Fallenbrunnen unterwegs gewesen. Seinen Angaben zufolge sei ihm in einer Linkskurve ein schwarzer Kleinwagen mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, teilt die Polizei mit. Im Kurvenbereich streifte der Unbekannte den roten Renault mit der linken Fahrzeugseite, verursachte dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden und ergriff daraufhin beschleunigt die Flucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.