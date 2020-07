Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch vergangener Woche gegen 9.15 Uhr in der Manzeller Straße an einem Fußgängerüberweg einen Fünfjährigen leicht verletzt. Nachdem die Mutter des Kindes sich vergewissert hatte, dass dieses problemlos die Fahrbahn passieren kann, überquerte das Kind mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen. Ein aus Richtung Röntgenstraße einbiegender Autofahrer übersah das Kind jedoch und touchierte laut Polizeibericht mit seinem Auto das Vorderrad des Kindes, sodass dieses stürzte, sich jedoch nur leicht verletzte. Anschließend floh der Unfallverursacher,