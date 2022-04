Kleinflugzeug stürzt in den Bodensee

Mit einer Bruchlandung ist am Donnerstagnachmittag der Ausflug eines Kleinflugzeuges zu Ende gegangen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, erhielt sie kurz nach 14.35 Uhr die Meldung von einem abgestürzten Flugzeug beim Flughafen Altenrhein.

Die Drohnenperspektive auf die Absturzstelle. (Foto: Kantonspolizei St. Gallen)

Demnach ist das Flugzeug bei Staad in den See gestürzt. Die Rettungsorganisationen sind derzeit vor Ort im Großeinsatz. Das Kleinflugzeug befindet sich laut der Rettungskräfte in knietiefem Wasser, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt. Über Personen an Bord konnte die Polizei auf Nachfrage bisher noch keine Angaben machen.

Start am Flughafen Altenrhein

Gemäß ersten Erkenntnissen startete das Kleinflugzeug beim Flughafen Altenrhein. Der Pilot meldete technische Probleme. Ihm wurde die Landerlaubnis zur Rückkehr zum Flughafen gegeben. Das Flugzeug stürzte etwa 50 Meter vom Ufer entfernt in den See.