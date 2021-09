Kleiner Sommer-Flohmarkt im Medienhaus am See

Der Flohmarktkeller ist voll, wie es in einer Mitteilung heißt. Daher veranstaltet das Medienhaus am See einen Bücherflohmarkt für Schnäppchenjäger. Von Dienstag, 7. September, bis Freitag, 10. September, hat jeder von 11 bis 17 Uhr im 1. Obergeschoss auf der Galerie zur Karlstraße die Gelegenheit Bücher, Hörbücher, Musik-CDS und DVDs zu einem günstigen Preis zu erwerben.

Ohne ein paar Einschränkungen geht es allerdings nicht: Es gilt die 3G-Regel sowie die gewohnten Abstands-, Hygiene- und Maskenregeln und eine begrenzte Anzahl an Besuchern. Am neuen Standort für den Flohmarkt steht weniger Platz für die Medien zur Verfügung, daher können nicht alle Bücher am ersten Tag ausgelegt werden. Da immerzu Medien nachgelegt werden, kann man sich jederzeit auf neue interessante Bücher, CDs und DVDs freuen. Ein Besuch lohnt sich also an jedem Flohmarkttag.