Kleiner, schnuckeliger Adventsmarkt kommt gut an

Längst kein Geheimtipp mehr ist der Adventsmarkt am Schloss in Friedrichshafen. Bereits am Eröffnungstag stimmten sich viele Besucher in der heimeligen Atmosphäre im Schlosshof auf das zweite Adventswochenende ein.

Sogar ein Reisebus aus Frankreich machte an der Schlossmauer Halt. So ging bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung der erste Winzer-Glühwein aus dem Hause Württemberg als „vin chaud“ an die französischen Gäste.

„Advent im Schloss“ ist ein etwas anderer Weihnachtsmarkt. Eher klein und schnucklig und ohne laute Musik. An den Ständen werden selbst gemachte Geschenk-, Deko- und Gebrauchsartikel verkauft – teilweise für einen guten Zweck, wie die Renovierung der Schlosskirchenorgel. Kulinarische Leckereien von der Waffel und Bratwurst über Tapas bis zu Wildspezialitäten aus dem Württemberger Forst sind ebenfalls im Angebot.

Bis Freitag, 13. Dezember, laden Feuerschalen und Heizpilze von 16 bis 20 Uhr zum Verweilen ein. Dazu wird der Schlosshof stimmungsvoll illuminiert. Wem es draußen zu kalt ist, findet innen in der Weinlounge ein gemütliches Plätzchen. Parallel zum Weihnachtsmarkt hat die Vinothek mit eine große Auswahl an Weinen geöffnet. Am Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr, gibt es einen weiteren Programmpunkt: Dann liest Helga R. Müller im Schloss aus ihrem Buch „Herz der lila Distel“.