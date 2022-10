Kleinebergviertel spendet für Hospizarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Danke, danke, danke! Viele fleißige Hände, viele Menschen mit tollen Ideen und viele strahlende Gäste haben am Sonntag, 11. September das Kleinebergviertel in Friedrichshafen zum Leuchten gebracht. Trotz zuerst kühlem feuchtem Wetter haben viele Gäste gespendet für den guten Zweck. Auf Anregung von Nicole Rieder, Inhaberin des Friseursalons Moltkestraße 1, deren Mutter ehrenamtlich im Hospiz mitarbeitet, wurde für die Hospizarbeit in Friedrichshafen gespendet. Über 840 Euro kamen zusammen, dazu wurde auch noch für eine Familie mit besonderem Bedarf gespendet. Nicole Rieder vom Friseursalon „SAM style & more“ hat zum Beispiel am laufenden Band süße Waffeln gebacken gegen eine Spende. Zwei Live-Bands verzichteten auf ihre Gage, und viele Gäste gaben kleinere und größere Beträge. Peter Busjahn, Inhaber der „Saloon-Bar“ und Organisator des Straßenfestes, plant schon für nächstes Jahr. Mit verantwortlich für die Durchführung waren außerdem Sam Dilnot von der „Minibar“, die Bewirtung kam vom GPZ. Herbert Jud und sein Freund Michael mit Sohn betrieben das Minidampfbähnle. Das Café Heimatliebe bot Kaffee und Kuchen an, die Cafébar Belushi und Vinothek Vintage 1989 sowie die „Butcher Crew Spirituosenmanufaktur“ waren neben anderen die wichtigsten Unterstützer des Festes.

Die Hospizarbeit in Friedrichshafen hat verschiedene Aufgaben. Neben der Ausbildung und Begleitung von circa 35 Ehrenamtlichen wird das Stationäre Hospiz mit Spendengeldern finanziell unterstützt, gemäß dem Auftrag des Gesetzgebers. Die Ehrenamtlichen begleiten Menschen im stationären Hospiz, zu Hause, im Krankenhaus und im Pflegeheim, je nach Anfrage durch Angehörige, Pflegekräfte, Ärzte oder Sozialdienste. Außerdem gibt es Kurse zur „Letzten Hilfe“ , gedacht für Angehörige, die in der häuslichen Umgebung bei der Versorgung eines Kranken beteiligt sind. Und nicht zuletzt gibt es neue Angebote zur Trauerbegleitung, wie den Trauerspaziergang monatlich am Sonntagnachmittag, eine Trauergruppe und ganz neu ab 8. Oktober startet das Angebot „Wald-Zeit für Menschen in Trauer“. Infos: www.hospizbewegung-fn.de