Slow Food, Vögel, Samurai und die Antike stehen am Samstag, 23. Februar, zwischen 10 und 11.30 Uhr im Mittelpunkt der Workshops und Seminare der Kinder-Uni Friedrichshafen. Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren erleben in der Zeppelin-Universität (ZU) in Friedrichshafen einen abwechslungsreichen Vormittag.

Die jüngsten Kinder-Uni-Studenten der Gruppe A bekommen die Frage beantwortet: Was bedeutet Slow Food? Dass der Begriff für genussvolles, bewusstes und regionales Essen steht, wissen die meisten Fünf- und Sechsjährigen schon. Doch die Gegenbewegung zum sogenannten Fastfood vertritt auch die Einstellung „Gut, sauber und fair“. Deshalb behandelt der Workshop die Slow Food-Philosophie und zeigt, nach welchen Kriterien Lebensmittel zukunftsfähig erzeugt und konsumiert werden sollen, heißt es in einer Pressemitteilung der ZU.

Tierischem Zwitschern lauscht die Gruppe B, denn auch im Winter existiert eine interessante und abwechslungsreiche Vogelwelt. Nicht nur heimische Vögel, sondern auch Wintergäste aus dem Norden (insbesondere Enten und Gänse) bereichern die Vogelwelt. In einer kurzen Präsentation bekommen die Sechs- und Siebenjährigen ausgesuchte heimische Vögel und Wintergäste vorgestellt. Danach versuchen die Kinderuni-Studenten draußen bei einer Exkursion die gefiederten Freunde zu finden.

In das Leben der Samurai taucht die Gruppe C. Gemeinsam entdecken die Interessierten das Alte Japan. Dabei geht es um Fragen wie: Wer waren die Samurai? Gab es in Japan auch Könige? Wie haben wohl Kinder im Alten Japan gelebt? Der Workshop „Das Leben der Samurai“ öffnet den Blick für eine fremde Kultur und zeigt eine spannende Welt.

Warum die Römer die Welt erobert haben und nicht die Griechen oder Ägypter, erfahren die Junior-Uni-Studenten. Was ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie und wie wurden Festungen eingenommen? Diese und andere spannende Dinge hinterfragt das Seminar „Kriegskunst in der Antike“.

Kinder-Uni-Studenten können sich bis Dienstag, 19. Februar, über ihren Account für die Seminare anmelden. Die Kinder-Uni Friedrichshafen bietet jeweils Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen an. Dementsprechend sind die Inhalte der jeweiligen Altersstufe aufgebaut.