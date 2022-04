Kleine Osterüberraschung erfreut ukrainische Kinder

Mit Schokohasen und Ostereiern wurde den ukrainischen Kindern und Müttern, die vor dem Krieg geflüchtet sind und derzeit im ehemaligen Hotel Goldener Hirsch leben, eine Freude gemacht.

Die Aktion zu Ostern kam ausgesprochen gut an, freut sich Oberbürgermeister Andreas Brand. Er wird in einer Pressemitteilung zitiert: „Ich bin beeindruckt und finde es bemerkenswert, welches Engagement und welche Ideen die Menschen unserer Stadt haben, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen und ihnen trotz der schrecklichen Erlebnisse eine kleine Freude zu bereiten. Dafür herzlichen Dank.“ Eine Familie, die selbst kurzzeitig in einer Notunterkunft lebte sowie weitere Bürgerinnen und Bürger haben Schokohasen und Ostereier gespendet, um den Kindern eine Freude zu machen.