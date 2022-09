Kleine Leseratten bekommen Preise und Urkunden

Mit dem Start des Schuljahres ist der Sommer-Leseclub „Heiß auf Lesen“ im Medienhaus am See zu Ende gegangen. 21 Schülerinnen und Schüler haben in den Sommerferien Bücher ausgeliehen, gelesen und bewertet. Die Bewertung der gelesenen Bücher haben sie in einem Logbuch verewigt. Bürgermeister Andreas Köster hat nun im Ausguck im Medienhaus Urkunden und Preise an die Kinder übergeben.

„Ich freue mich, dass sich wieder so viele Kinder beteiligt haben. Alle, die am Sommer-Leseclub mitgemacht haben, sind Gewinner. Denn: Lesen bildet und man kann Abenteuer auf der ganzen Welt erleben, ohne direkt vor Ort zu sein. Ein tolles Angebot, das das Lesen bei Kindern fördert“, wird Bürgermeister Andreas Köster, in einem Presseschreiben der Stadtverwaltung zitiert. Er überreichte allen Jungen und Mädchen eine Urkunde und ein Basecap mit dem Heiß auf Lesen-Logo. Jedes Kind konnte dann noch seinen Namen auf einen Zettel schreiben und in eine Losbox werfen. Daraus wurden von Bürgermeister Köster, Sabine Giebeler, Leiterin des Medienhauses am See, Susanne Pircher und Jan Vetter, beide vom Medienhaus, fünf Hauptpreise gezogen. Die Preise gingen an Sumeja (14 Jahre), Leni (10 Jahre), Peter (10 Jahre), Bilal (14 Jahre) und Radu (9 Jahre).

Bürgermeister Köster fragte die Kinder, warum sie in den Ferien beim Leseclub mitmachen. Natürlich macht es allen Spaß ein Buch zu lesen. Selma (14 Jahre) machte zum ersten Mal mit und erzählte, dass sie beim Lesen in andere Welten eintauchen kann und dass sie viel Neues erfährt und lernt. Dania (13 Jahre) dagegen macht schon zum vierten Mal mit. „Ich will Autorin werden, deshalb lese ich sehr gerne. Ich kann stundenlang lesen. Die Bücher inspirieren mich zu eigenen Ideen“. Und auch Bilal (14 Jahre) verbringt gerne Zeit mit Lesen. „Ich mache schon seit Anfang an bei ,Heiß auf Lesen’ mit. Es macht mir Spaß, neue Bücher zu entdecken“.

Auch andere Kinder können vom Leseclub profitieren: Die Kinder erstellen zu den gelesenen Buchtiteln ein Logbuch und ein Bewertungsblatt, in dem sie beschreiben, ob und was ihnen am Buch gefallen hat. Die Bewertungsblätter werden zusammen mit dem Buch im Medienhaus ausgestellt.