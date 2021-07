Kleine Geschenke sorgen für große Freude

Zwei Jugendliche stehen wegen der Vorwürfe Mord oder Totschlag im Juli in Ravensburg vor Gericht: Eine 15-Jährige soll im Februar den Raubmord am Ravensburger Bahnhof begangen haben, in Weingarten soll ein 17-Jähriger ebenfalls Anfang des Jahres einen deutlich älteren Mann im Studentenwohnheim erstochen haben. Beide Fälle werden aufgrund des jugendlichen Alters der Angeklagten in den nächsten Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Trotz einzelner spektakulärer Fälle: Die Jugendkriminalität geht zurück.