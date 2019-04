Klein New-York am Bodensee? Wie Friedrichshafen von der Digitalisierung profitieren könnte

Für Julia Kaiser geht es jetzt ans Kofferpacken. Die evangelische Vikarin hält heute ihren letzten Gottesdienst in der Ravensburger Weststadt. In den nächsten Tagen steht dann der Umzug nach Ertingen an, wo sie ab 20. Mai die vakante Pfarrstelle besetzen wird, zunächst als Vikarin und nach der Ordination im September als Pfarrerin für Ertingen und Dürmentingen.

Sie habe „heimlich“ bei Spaziergängen schon die Örtlichkeiten erkundet, verrät sie im Gespräch: „Es ist ein sympathischer Ort.