Klaviertrio Zadig begeistert das Publikum mit klassischem Programm

Ein russisches Klaviertrio gab Ende Oktober 2020 im Graf-Zeppelinhaus das letzte Konzert. Dann führte der Lockdown zu einer langen Durststrecke ohne Live-Auftritte. Mit großer Freude begrüßte Veranstaltungsleiterin Melanie Eisele nun die Zuhörer zum Neuanfang der Konzertveranstaltungen des Kulturbüros, zufällig wieder mit einem Klaviertrio, am Donnerstagabend im Bahnhof Fischbach.

Trotz des vorhandenen Hygienekonzepts – nur 30 Prozent der Sitzplätze standen zur Verfügung, Maske während des Konzerts, keine Pause, keine Bewirtung und gute Durchlüftung – hatten sich nicht allzu viele Klassikfans nach Fischbach gewagt. Für die Anwesenden war es aber ein Erlebnis. „Das war Balsam für die Seele“ sagte eine Konzertbesucherin nach 1,5 Stunden mit dem Trio Zadig.

Schon nach den ersten Takten des Klaviertrios Nr. 39 von Joseph Haydn überzeugte das von jugendlicher Frische geprägte liedhafte Andante. Ian Barber legte mit fließendem, klar figuriertem Klavierspiel die Grundlage. Marc Girard-Garcia stützte mit satten Basslinien auf seinem Cello. Boris Borgolotto glänzte auf seiner Geige von 1750 des italienischen Geigenbauers Carlo Antonio Testore mit traumhaften Gesangslinien. Innig miteinander verbunden gestaltete das Trio im zartesten Piano das Ende des zweiten Satzes. Im Finale „Rondo all´Ongarese“ entfachten die Drei mit Schleifern, scheinbar mühelosen wilden Läufen und Zigeuner Rubato ein ungarisches Feuerwerk.

Das Klaviertrio in D-Dur op. 70 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven begann mit mutigen Kontrasten zwischen stürmischem Aufbäumen und lyrischen Kantilenen. Eine gekonnte mystische Atmosphäre entstand durch nuancenreich ausgespielte weit auseinanderliegende Lagen, abrupte dynamische Wechsel im zweiten Satz. Die fahlen Tremolo-Effekte am Klavier erzeugten Gänsehaut, die zum Beinamen „Geistertrio“ des Werkes geführt hatten. Kraftvoll zupackend, befreit von den Konflikten des Kopfsatzes, der Einstieg in das Presto. Zielgerichtete Unisono-Läufe, virtuose Einschübe, gliedernde Haltepunkte, dazu ein einnehmend durchhörbarer Gesamtklang gaben dem letzten Satz einen ganz besonderen Reiz.

Nochmals neu war den Ansatz der drei Musiker im Klaviertrio Nr. 2 c-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Immer wieder entstanden aus kleinen Motiven spannende Klangfelder bei völliger Gleichberechtigung der Stimmen. Im Andante zeichnete das Trio ein intimes Bild im fließenden 9/8-Takt. Das kurze Scherzo forderte den Pianisten mit feingliedriger Motorik. Zielgerichtet mit strahlendem C-Dur Eintritt wurde der Höhepunkt des gesamten Trios im Finalsatz erreicht. Lange anhaltender Applaus verbunden mit lauten Bravo-Rufen beantworteten die sympathischen Musiker mit zwei Zugaben von Piazolla und Dvoràk.