Klavierrecital mit jungen Meistern

Das 13. Internationale Klavierfestival junger Meister ist seit einer Woche im vollen Gange und präsentiert sich im gesamten Bodenseegebiet. Am Donnerstag, 25. April, findet um 19.30 Uhr auch ein Klavierabend im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt.

Ausgewählte junge Tastenkünstler aus dem Kreise der Teilnehmer am Meisterkurs des weltweit renommierten Dozenten Professor Bernd Goetzke bieten laut Ankündigung des Veranstalters einen abwechslungsreichen und virtuosen Streifzug durch die Klavierliteratur.

Unter den Pianisten wird die 26-jährige Yow-Ting Hsieh aus Taiwan sein. Die Preisträgerin des Brahms-Wettbewerbs in Pörtschach präsentiert sich mit dem ersten Band der Paganini-Variationen op. 35 von Johannes Brahms. Die 28-jährige Ting I Lee stammt ebenfalls aus Taiwan. Die Gewinnerin des Mannes Competition 2014 in New York spielt die Balletmusik Feuervogel von Igor Strawinsky in der Bearbeitung für Klavier solo von Guido Agostini.

Erstes Recital schon als Sechsjähriger

Der 21-jährige Römer Jacopo Giovannini hatte sein erstes Recital im zarten Alter von sechs Jahren, als er in Roms Palazzo Barberini auftrat. Im Alter von elf Jahren feierte er sein Debüt als Solist mit Beethovens erstem Klavierkonzert im großen Schostakowitsch-Saal der Philharmonie St. Petersburg.

Übers Osterwochenende begeisterte er als Solist des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim und dem Klavierkonzert 2018 von Peter Vogel. In Friedrichshafen stellt er sich mit zwei Préludes von Claude Debussy vor.

Der 19-jährige Xingyu Lu aus China ist bereits zum zweiten Mal Teilnehmer an diesem Klavierfestival. Vor zwei Jahren sorgte der Gewinner des Rotary Jugend-Musikpreis 2017 des RC Friedrichshafen-Lindau als Solist mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und seiner Interpretation des zweiten Klavierkonzertes von Prokofjew für Furore. Er ist an diesem Abend mit den Symphonischen Etüden op. 13 von Robert Schumann zu hören.