Die Kirchengemeinderatsgremien waren vom 13. bis 15. Mai zur Klausurtagung im Kloster Heiligkreuztal bei Riedlingen. Die Rätinnen und Räte konnten sich in der Gemeinschaft neu finden und auf das Neue besinnen, was als Glaubensgemeinschaft auf sie zukommen wird.

In einer Rückmeldung aus dem KGR lesen wir: „Danke für Orgelkonzert, Stadtrundgang, spirituelle Kirchenführung mit beeindruckendem Flüstergarten, Kräutergarten und einem wunderschönen Gottesdienst (GD). Toll, dass jeder an der GD-Vorbereitung beteiligt war, das war richtig spürbar in der gemeinsamen Feier. Vieles wirkt im Rückblick nach! Es gab sehr viel Raum und Zeit um sich besser kennenzulernen und gesellig beieinander zu sein – gerade für die „neuen“ Räte.“

Bei der Tagung wurde überlegt, was für unsere christliche Gemeinschaft in den Kirchengemeinden der Kernauftrag sein wird, der in die Gesellschaft hineinwirkt: Entscheidend wird sein, wie wir das Gebot Jesu in unserem Leben und in der Seelsorgeeinheit umsetzen können. Es geht darum, dass wir die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, an unsere Mitmenschen weiterschenken. Das ist die Botschaft, die gesehen und verstanden wird.