Klaus Rieth spricht über Religionsfreiheit

Religionsfreiheit weltweit ist das Thema eines Vortrags, zu dem die evangelische Vereinigung „Offene Kirche“ einlädt. Referent ist Kirchenrat Klaus Rieth, der im evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart für Mission, Ökumene und Entwicklung zuständig ist und damit gleichsam als „Außenminister“ der evangelischen Landeskirche fungiert, wie einer Vorschau zu entnehmen ist. Am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr kommt er zu Vortrag und Gespräch nach Friedrichshafen ins evangelische Gemeindehaus, Scheffelstraße 15.

Kirchenrat Rieth berichtet darüber, wie und wo Menschen wegen ihrer Religion unterdrückt werden – Christen, Muslime sowie Angehörige anderer Religionen. Am Beispiel des Irak, Syriens, des Libanon und der Südtürkei zeigt er laut der Ankündigung, wie der christliche Glaube auch unter schwierigen Bedingungen gelebt werden kann. Klaus Rieth kennt viele Länder und Krisengebiete aus eigener Anschauung. Im Auftrag der evangelischen Landeskirche besucht er christliche Gemeinden und Hilfsprojekte weltweit.

Neben dem Referenten werden auch die beiden Kandidierenden der „Offenen Kirche“ für die Wahl zur württembergischen evangelischen Landessynode, der Biberacher Dekan Hellger Koepff und die Laupheimer Bibliothekarin Jutta Henrich, für Fragen zur Verfügung stehen. Bei der evangelischen Kirchenwahl am 1. Dezember streben beide den Wiedereinzug in das Stuttgarter „Kirchenparlament“ an.