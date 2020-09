In der Canisiuskirche steht am Sonntag, 20. September, um 20.15 Uhr ein Konzert mit dem berühmten Bass Klaus Mertens und Nikolai Gersak an der Orgel statt. Das vielfältige Programm beinhaltet laut Vorschau Werke aus verschiedenen Epochen. Klaus Mertens ist ein äußerst gefragter Oratoriensänger. Besonders verdient hat er sich um die Musik von Johann Sebastian Bach gemacht, dessen vokales Gesamtwerk er mit Ton Koopman auf Tonträger eingespielt hat. Neben Engagements als Oratoriensänger tritt er auch gerne in kleineren Besetzungen auf. Unlängst wurde er mit der Bach-Medallie ausgezeichnet.