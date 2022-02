Klaus Hoher: Flixbus soll am Bahnhof bleiben

Klaus Hoher ist gegen die geplante Verlegung der Fernbus-Haltestelle vom Stadtbahnhof an den Flughafen. In einer Pressemeldung bezieht der Landtagsabgeordnete der FDP/DVP-Fraktion für den Bodenseekreis Stellung: „Stadt und Kreis sollten lieber mehr Flixbus-Haltestellen schaffen, anstatt über ihre Verlegung an den Flughafen nachzudenken.“

Die Stadt Friedrichshafen täte mit einer Verlegung außerhalb der Innenstadt weder den Einheimischen noch Gästen einen Gefallen, glaubt Hoher. Die Fahrgäste müssten ohnehin schon eine weite Anreise auf sich nehmen, um die wenigen Flixbus-Haltestellen in der Bodenseeregion zu erreichen. Wenn sie dann noch weiter fahren müssten, um den Fernbus zu erreichen, kämen sie um alternative Fortbewegungsmittel nicht herum - und müssten auch noch mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Macht Verbannung aus der Innenstadt Auto attraktiver?

„Die Idee der Verkehrsentlastung in Innenstädten ist sicherlich keine schlechte“, so Hoher. Jedoch hätten in anderen Städten vergleichbare Verlegungen von Fernbushaltestellen aus den Zentren an Flughäfen einen deutlichen Einbruch der Fahrgastzahlen mit sich gebracht.

Dieser Fahrgast-Schwund sei auch ein realistisches Szenario, wenn die Haltestelle in Friedrichshafen an den „schlecht angebundenen Flughafen“ verlegt werde. „Ob es gerade in unserer Zeit sinnvoll ist hinzunehmen, dass Fahrgäste stattdessen auf den Individualverkehr setzen, ist fraglich“, schreibt Hoher.

Nicht der Individualverrkehr sollte gefördert werden, sondern der Busverkehr. Klaus Hoher

Klaus Hoher an, zur Frage der Verlegung alle Interessenvertreter nochmal an einen Tisch zu bringen. Auch vor dem Hintergrund, dass ZF Friedrichshafen zusammen mit den Partnern der Flixmobility, der Flixbus angehöre, und Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems, das Forschungsprojekt „HyFleet“ gestartet habe. Es plane den Einsatz von klimaschonenden Wasserstoff-Fernbussen. „Nicht der Individualverrkehr sollte gefördert werden, sondern der Busverkehr“, so Hoher.