Der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher (FDP) ist derzeit auf Sommertour in seinem Wahlkreis. Auch dem Stadtwerk am See hat er einen Besuch abgestattet. Mit dem Geschäftsführer des Stadtwerks am See, Alexander–Florian Bürkle, und Benedikt Friedel, Projektleiter im Bereich Energiesysteme, hat Hoher über das derzeitige Geschäft und die Zukunftsprojekte des Stadtwerks gesprochen, wie Hoher in einer Pressemitteilung schreibt.

Bürkle informierte Klaus Hoher über die aktuelle wirtschaftliche Situation des Stadtwerks am See sowie über den Planungsstand der Projekte, die im Herbst 2020 noch auf dem Terminplan stehen. Dazu gehören der Ausbau der ökologischen Nahwärmenetze in der Region, der Glasfaserausbau im Deggenhausertal oder die ökologische Trinkwasseraufbereitung. Dabei wird zur Desinfektion des Trinkwassers UV-Licht statt Chlordioxid verwendet.

Trotz der Corona-Pandemie sieht das Stadtwerk Chancen und nutzt diese – zum Beispiel im Bereich ökologische Energieerzeugung und Dienstleistungen für Industrie, Gewerbe und Privatkunden, heißt es weiter.