Klatschpappen sind gedruckt: VfB empfängt Netzhoppers zum ersten Heimspiel

Die Klatschpappen sind gedruckt, es wird laut in der Messehalle B2: Der VfB Friedrichshafen empfängt am Samstag um 20 Uhr die Netzhoppers Königs Wusterhausen zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga. Pünktlich zur Heimpremiere stehen wieder die beliebten Klatschpappen zum lautstarken Anfeuern zur Verfügung.

„Wir freuen uns als offizieller Medienpartner der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH auf eine erfolgreiche Saison“, sagt Viktoria Ernst, Marketingmanagerin Region Bodensee bei der Schwäbischen Zeitung. Zusammen mit VfB-Pressesprecher Matthias Liebhardt hat sie diese Woche die ersten Exemplare begutachten.