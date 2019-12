Disco mit einem klassisch besetzten Kammerorchester auf der Bühne – das verspricht das Programm des Bahnhof Fischbach laut einer Ankündigung mit dem Orchester im Treppenhaus am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr. „Disco“ lautet das Motto des Abends.

Das Orchester im Treppenhaus ist eine der „heißesten Künstlerinitiativen“ Hannovers, schreibt der Bahnhof Fischbach, es konterkariere die gängige Erwartungshaltung und bringe seit 2015 mit seinem Programm Disco sein Publikum zum Tanzen. Ob in leerstehenden Hochhausrohbauten, U-Bahnschächten, in Museen oder auf Festivals – das unkonventionelle Ensemble suche nach neuen Formaten der Klassikvermittlung und habe mit seinen Konzepten Türen zu neuen Hör- und Konzerterlebnissen und überraschenden Inhalten geöffnet: klassische Musik als Performance.

Mit seinen Konzertprojekten habe sich das Orchester in den letzten Jahren zu einem der führenden Vertreter der innovativen Klassikszene in Deutschland und Europa entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Seine Veranstaltungsreihen Notfallkonzerte, Dark Room, Dark Ride und Disco würden vom Publikum sowie in Presse, Radio und Fernsehen begeistert aufgenommen. In seinem Programm Disco spielt das Orchester im Treppenhaus demnach tanzbare Neukompositionen junger Komponisten. Der Konzertsaal werde dann zum Club, zur Tanzfläche.

Erfolgreiche Auftritte beim Podium-Festival-Esslingen, in Hamburg, München, Hildesheim, Düsseldorf und Rotterdam folgten laut der Mitteilung. Ganz ohne Elektronik gerate das Orchester zur Beatmaschine, zum Techno-DJ-Set, zum Minimalgroove – analoge Echtzeitelektronika, klassischer Dub, akustischer Ambient. Am Freitag, 13. Dezember lädt das Orchester im Treppenhaus um 19.30 Uhr mit Disco zum Tanzen in den Bahnhof Fischbach ein.