Ein Club, in dem ausschließlich Klassik läuft und nicht etwa Elektro, Hip-Hop oder die üblichen Hits aus den Charts – den planen die Schüler des Oberstufenkurs Musik von Tobias Rädle am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG). Zusammen mit dem Musikpädagogen Wolfram Lamparter vom SWR haben sie bei dem Projekt „Klassik Reloaded“ die Veranstaltung organisiert. Am Freitagabend, 4. Mai, stehen sie als DJs hinterm Mischpult und liefern dazu eine Videoshow ab – auch Live-Musik ist geplant.

Tiark sitzt hinter dem Mischpult und nickt zufrieden. Im gleichen Augenblick nimmt „Also sprach Zarathustra“ von Strauss den ganzen Musiksaal des Gymnasiums ein, nach einigen Takten lässt er dann Bachs Brandenburgisches Konzert leicht in das Stück überfließen. Tiark besucht den K1-Oberstufenmusikkurs am GZG und gibt am Freitag Abend zusammen mit einigen Mitschülern sein Debut als DJ. Die Schüler greifen bei den Stücken, die sie vorher ausgewählt haben, auf das Repertoire von Lamparter zurück. Der Musikpädagoge des SWR spricht mit den Jugendlichen über jedes Werk, ihre Aufgabe war es Adjektive zu der Musik zu notieren, um so die Stimmungen zu reflektieren. Das soll die Übergang zwischen den einzelnen Werken, die oftmals aus völlig unterschiedlichen Epochen stammen, erleichtern. „Es ist wichtig, dass ihr die Stücke vorher kennt“, sagt Lamparter. Denn jeder der Schüler legt 30 Minuten lang auf. Um den Schülern die Musik näherzubringen und zu erklären, woraus sie als DJs achten müssen, war Lamparter für einen zweitägigen Workshop am GZG. Nicht alle Schüler des Musikkurs legt an dem Abend Musik aus den vergangenen 400 Jahren auf. Eine andere Gruppe hat unter Anleitung von Lamparter Videos gedreht und sie anschließend mit Effekten versehen. Diese Clips werden passend zur Musik abgespielt. „Es gibt auch eine App, bei der die Jugendlichen spontan zur Musik etwas auf den Bildschirm zeichnen können“, sagt Lamparter. Eine weitere Gruppe ist dafür zuständig, den Musiksaal im Gymnasium in eine gemütliche Lounge zu verwandeln. Außerdem wird ein Musiker des SWR-Orchesters als Solist auftreten sowie die beiden Schüler Verena Seyboldt und Paul Frey.

Für den Großteil des Kurses ist klassische Musik Neuland. „Es gibt natürlich einige klassische Stücke, die ich schon im Ohr hatte“, sagt Theresa, die bei dem Projekt als DJ dabei ist. Aber nun bekomme sie einen völlig neuen Bezug zur Musik. „Wir lernen einen neuen Umgang mit der Musik“, sagt Tiark. Trotzdem sind sich die Schüler einig, dass klassische Musik nicht zu ihrer Lieblingsmusik werden wird. „Für klassische Musik braucht man Zeit, als Hintergrundmusik funktioniert das nicht“, sagt Theresa.

„Neue Zugänge beim Hören“

Aber um etwas anderes gehe es auch nicht bei dem Projekt. „Ich möchte, dass die Jugendlichen eine Offenheit für klassische Musik entwickeln und neue Zugänge beim Hören bekommen“, sagt Lamparter. Nebenbei sollen sie auch lernen, wie man mit elektronischen Datenträgern umgeht. Denn das gesamte Musik-Repertoire ist auf einem Notebook hinterlegt.