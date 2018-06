Klassik meets Jazz, Rock und Pop

„Crossover“ ist der Titel eines Konzertes des Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasiums am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal des GZH in Friedrichshafen. Der Eintritt ist frei.

56 junge Musiker des Musikgymnasiums haben sich unter Anleitung des Band-Leaders,Florian Schmid und des Orchesterleiters Matthias Klemm in der Landesmusikakademie Ochsenhausen drei Tage lang intensiv auf den Auftritt vorbereitet. Band und Schulorchester wagen die Gegenüberstellung von Sätzen einer klassischen Haydn-Sinfonie (Nummer 101 „Die Uhr“) mit Titeln aus der Rock- und Pop-Musik, einem Stück Filmmusik – der Suite aus allen acht Harry-Potter-Verfilmungen – mit einem Solostück für Violine und Streichorchester (Präludium und Allegro von Fritz Kreisler im Stil von Geatano Pugnani). Das Violin-Solo spielt Leonie Riedmann aus Markdorf. Die Band spielt unter anderem „Thrill is gone“ von B.B. King, „Black Bird“ von Paul McCartney und „Time of my Life“ aus dem Musical „Dirty dancing“. Drei Titel bringen Band und Orchester gemeinsam zu Gehör: „Music“ von John Miles, „Hurt“ von Christina Aguilera und den Jazz-Standard „Feelin‘ good“ von Nina Simone. Foto: Matthias Klemm