Vergangenen Sonntag hat der Tabellenvierte der Basketball-Bezirksliga, die BG Bodensee (Pirates), TuS Metzingen zu Gast am Bodensee gehabt. Drei Spieltage vor Saisonende standen die Häfler auf dem untersten Tabellenplatz und damit so nahe am Abstieg wie schon lange nicht. Doch die Pirates waren motiviert bis in die Haarspitzen und gingen fokussiert in die Partie. Die Gäste gingen zwar mit 0:2 in Führung, doch blieb dies laut Spielbericht ihre einzige Führung.

Anschließend erstickte die aggressive Pirates-Defense die Metzinger Offensive im Keim und machte das Spiel auf der anderen Seite schnell, um einfache Punkte zu erzielen. Das erste Viertel ging, dank der überragenden Verteidigung, klar mit 17:5 an die Hausherren.

Im zweiten Viertel legten die Pirates noch eine Schippe drauf und erhöhten das Tempo weiter. Nach einem 13:0-Lauf lagen die Häfler klar vorne und legten den Grundstein für den Sieg. Zur Halbzeit führte die BG Bodensee mit 46:20.

Trotz der überragenden ersten Halbzeit warnte BG-Spielertrainer Thomas Häuptle. Zu oft hatten die Pirates in der Saison, Halbzeit zwei verschlafen und sind dadurch wichtige Punkte verschenkt worden. Doch machten die Pirates nach der Pause dort weiter, wo sie aufgehört hatten und bauten die Führung immer weiter aus. Am Ende feierten die Häfler einen 98:52-Sieg und stehen jetzt auf Tabellenrang acht. Nun gilt es, die Leistung bei den restlichen zwei Saisonspielen zu bestätigten.