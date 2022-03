Klangwelten auf der Bühne des Bahnhofs Fischbach

Fünf junge Musiker erkunden am Dienstag, 22. März, bisher unbekannte Klangwelten im Bahnhof Fischbach: der Perkussionist Alexej Gerassimez und das Signum Saxophone Quartet. Los geht’s um um 19.30 Uhr. Fünf Virtuosen stehen auf der Bühne, die lustvoll Grenzen einreißen, Grenzen zwischen Konzert und Performance, zwischen Stilen und Genres, zwischen Komposition und Improvisation. Das experimentierfreudige Signum Saxophone Quartet sucht immer wieder nach neuen Herausforderungen und Begegnungen. In Alexej Gerassimez, der als Musiker so vielseitig ist wie sein Instrumentarium, hat es einen idealen Partner gefunden. Gemeinsam haben sie ein vielseitiges Programm konzipiert. Vertraute Klassiker wie Holsts Planeten folgen zeitgenössischen Werken von Alexej Gerassimez und einer Auftragskomposition des neuseeländischen Komponisten John Psathas. Kosmische Soundtracks von John Williams wechseln mit Rockmusik von AC/DC. Theatralisch choreografierte Werke prägen das Konzert ebenso wie eine raffinierte Lichtregie und Moderationen.Karten kosten 22 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an ticket@gzh.de sowie unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de