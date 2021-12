Kitesurfer Jan Vöster landet bei WM auf Rang sieben

Nachwuchs-Kitesurfer Jan Vöster vom Württembergischen Yacht-Club hat bei der Jugendweltmeisterschaft im Oman Rang sieben erreicht. Der 17-Jährige war als Vertreter Deutschlands in der olympischen Disziplin Formula Kite der Männer am Start.

Am letzten Tag hat Vöster zwei Plätze eingebüßt

18 Wettfahrten wurden laut Mitteilung des WYC bei anspruchsvollen Bedingungen absolviert. Sonnig und warm war es an der Küste des Golfs von Oman. „Jeder Tag bot leichten Seewind von sechs bis zwölf Knoten. Auf dem Wasser war der Wind aber recht böig. Starke Winddreher spielten eine entscheidende Rolle“, sagt Jan Vöster. Fünf Tage lang lag er auf Rang fünf. „Am letzten Tag lief es leider nicht so gut für mich wie die Tage zuvor, was mich zwei Plätze kostete“, meint Vöster. „Mein Ehrgeiz wird natürlich noch ein bisschen daran zu knabbern haben“, kommentierte das WYC-Mitglied. Vier Punkte fehlten ihm nach den 18 Läufen auf Rang fünf.

Doch mit den besten Einzelergebnissen – mehrere Platzierungen von drei bis fünf – hat der WYC-Surfer gezeigt, dass er mit den besten Jugendlichen der Welt um die vordersten Plätze kämpfen kann. Jugendweltmeister wurde Maximilian Maeder aus Singapur. 16 Teilnehmer aus 16 Nationen waren in dieser Disziplin am Start.

Große Ziele für 2022 in den Niederlanden

„Nun gilt es, mehr auf dem Wasser zu trainieren und Wettkampferfahrung zu sammeln, um diese Leistung konstant einzufahren“, sagt Jan Vöster zu seinen weiteren Erwartungen auf Weltniveau. Seine Gesamtbilanz: „Ich bin stolz und sehr froh, dass ich an dieser bedeutenden Regatta teilnehmen durfte und diese Erfahrung machen konnte! Letztlich bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe unzählige, wertvolle Erfahrungen bei diesem großartigen Event gesammelt.“

Im Sommer 2022 sollen die World Sailing Youth World Championships in Den Haag (Niederlande) stattfinden. „Ich bin hoch motiviert, es auch zu diesem Event wieder zu schaffen und dann eine noch bessere Leistung erbringen zu können“, sagt Vöster zu seinem Ziel. Bei den Jugendweltmeisterschaften des Weltverbands der Segler ist für jedes Land immer nur ein Teilnehmer zugelassen, entsprechend ist eine Qualifikation notwendig. „Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser neuen und attraktiven olympischen Segeldisziplin einen Sportler wie Jan mit so viel Potenzial an Bord haben. Er hat unsere volle Unterstützung, wir wünschen ihm eine erfolgreiche Saison 2022“, sagt WYC-Präsident Oswald Freivogel.

2024 ist Kitesurfen erstmals eine olympische Disziplin

Das Kitesurfen wird 2024 bei den Sommerspielen in Paris erstmals olympisch sein. Angetrieben wird der Kitesurfer von einem Drachenschirm (Kite), den er mit Leinen steuert. Unter einer Art Surfbrett ist noch ein Tragflügel montiert, der das Brett schon bei leichtem Wind aus dem Wasser hebt. Geschwindigkeiten von mehr als 40 Knoten (etwa 75 km/h) können erreicht werden.