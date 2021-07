Kitas und Grundschulen können sich bei der „Ackerdemie“ bewerben

„Ackern schafft Wissen – Ackern Sie mit!“ Das ist das Motto der Gemüse-Ackerdemie, einem laut Pressemitteilung der Sparkasse Bodensee vielfach ausgezeichneten Bildungsprogramm für Schulen und Kitas. Dabei bauen Kinder und Schüler auf einem eigenen Kita- oder Schul-Acker Gemüse an und erfahren so mit allen Sinnen, wie Lebensmittel entstehen. Die Sparkasse Bodensee ruft gemeinsam mit dem Verein Ackerdemia Kita- und Grundschulkindern in der Bodenseeregion auf, auch an der Akademie teilzunehmen.

So läuft die GemüseAckerdemie ab

Laut Pressemitteilung bauen Kinder in der „AckerSchule“ oder „AckerKita“ innerhalb eines Jahres bis zu 30 Gemüsearten nach ökologischen Kriterien an. Der Acker wird als fester Lernort direkt auf oder in unmittelbarer Nähe zum Kita- oder Schulgelände etabliert. Die Ackerdemia unterstützt die teilnehmenden „AckerKitas“ und „AckerSchulen“ über einen Zeitraum von vier Jahren unter anderem mit Fortbildungen und weiterem.