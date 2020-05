Kitas kehren erst später schrittweise in die Normalität zurück

Die Stadt Friedrichshafen geht weiterhin davon aus, dass der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen frühestens im Laufe der nächsten Woche angeboten werden kann. Das Land hatte erst am Donnerstag angekündigt, ab 18. Mai schrittweise zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren (die SZ berichtete). Für die Häfler Kitas war dieses Vorhaben nicht umsetzbar.

„Das ist natürlich alles unglaublich kurzfristig und lässt kaum Planung, Organisation und Umsetzung zu“, so Bürgermeister Andreas Köster in einem Presseschreiben. Eltern müssten damit rechnen, dass wegen der schrittweisen Ausweitung zum „eingeschränkten Regelbetrieb mit 50 Prozent der Kita-Kapazität“ nicht alle Betreuungsbedarfe und Wünsche erfüllt werden könnten. Die Stadt und die weiteren Träger der Häfler Kitas wollen in den nächsten Tagen mit den Eltern in Kontakt treten und sie über die nächsten Schritte und Möglichkeiten informieren.

Rückblick: Das Land Baden-Württemberg kündigte am 14. Mai an, dass ab dem 18. Mai die Kitas schrittweise in einen eingeschränkten Regelbetrieb mit 50 Prozent Kapazität gehen sollen. Eine neue Corona-Verodnung oder Vorgaben zur Umsetzung dieser schrittweisen Öffnung lagen jedoch noch nicht vor. Die Stadt geht davon aus, dass voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche der eingeschränkte Regelbetrieb angeboten werden könnte. Am heutigen Samstag soll es seitens des Landes weitere Vorgaben geben. Bis Mittwoch hatte das Land noch eine erneute Erweiterung der Notbetreuung angekündigt. Am Donnerstag dann die Ankündigung der schrittweisen Rückkehr. Das Land hatte zugleich eingeräumt, dass eine Umsetzung und Ausweitung der Betreuung nicht „von heute auf morgen“ umgesetzt werden könne. „Sobald wir die Regeln kennen, gehen wir in Planung und Umsetzung – denn wir wissen, wie sehr Eltern und Kinder auf die Betreuungsangebote angewiesen sind“, so Bürgermeister Köster abschließend.