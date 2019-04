Zehn Jahre nach dem großen Erfolg von „Kirschblüten – Hanami“ präsentiert das Kino Studio 17 ab Donnerstag, 25. April, die Fortsetzung „Kirschblüten & Dämonen“. Regisseurin Doris Dörrie erzählt darin laut Pressemitteilung die berührende Geschichte des jüngsten Sohnes Karl, der nach dem Tod seiner Eltern in einer tiefen Krise steckt und von Dämonen heimgesucht wird. Zehn Jahre nach dem Tod von Rudi und Trudi steht ihr jüngster Sohn Karl vor den Trümmern seines Lebens: Er trinkt, hat seinen Job verloren und lebt getrennt von Frau und Kind. Seine schwarzen Dämonen lassen sich bloß mit Alkohol besänftigen. Karl weiß nicht mehr, wer er ist. Wie eine Halluzination taucht plötzlich Yu auf, unfassbar und geheimnisumwoben. Yu erscheint wie eine Andeutung aus einer vergangenen Welt und hebt das Leben von Karl aus den Angeln. Nur widerwillig begleitet Karl sie in sein leerstehendes Elternhaus, allzu lebendig sind die Erinnerungen an die Eltern und die eigene, schwierige Kindheit. Warum lassen die toten Eltern Karl nicht frei? Welche Dämonen verfolgen Karl? Mit Dämonen und Gespenstern hat Yu Erfahrung, was an ihrer japanischen Herkunft liegt. Dort sind sie ganz real und mächtig, und man lernt schon als Kind, wie man mit ihnen umzugehen hat: Man lädt sie ein auf eine Tasse Tee.