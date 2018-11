Die Fußball-A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben in der Verbandsstaffel Süd mit einem 2:1-Erfolg beim VfB Friedrichshafen den zweiten Auswärtssieg feiern können. Damit verbesserten sich die Donautäler auf den neunten Platz.

In Friedrichshafen zeigte das Team um das Trainergespann Kunz/Alfidi/Jahn die wohl stärkste Leistung seit dem Aufstieg in die Verbandsstaffel. Schon in der ersten Minute verhinderte der Gäste-Keeper Krupa mit einer tollen Reaktion die Führung der Gastgeber. Nach vier Minuten wurde auf der Gegenseite der stark spielende Nico Wieneke nach einem Dribbling zu Fall gebracht. Mit dem fälligen Elfmeter erzielte Jonas Kirchner die 1:0-Führung. Danach folgte die stärkste Phase der Donautal-Junioren: Marcel Wölfle (12. Minute) und Lucas Kalmbach (16.) trafen aber nur die Latte.

Der VfB Friedrichshafen spielte nach dem Seitenwechsel wie ausgewechselt und kam in der 57. Minute zum 1:1. Als sich in der Schlussphase alles schon auf ein 1:1 eingestellt hatte, war Jonas Kirchner im VfB-Strafraum nur mit einem Foul zu bremsen. Der Gefoulte selbst verwandelte den Strafstoß zum 2:1-Endstand.

Am 1. Dezember wird die Vorrunde mit dem Heimspiel in Fridingen gegen die TuS Ergenzingen abgeschlossen. Spielbeginn ist um 12 Uhr, als Vorspiel vor der Landesliga-Begegnung VfL Mühlheim – SG Ahldorf/Mühlen (Spielbeginn 14 Uhr)