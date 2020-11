Friedrichshafen (sz) - Die evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen planen einige gemeinsame Aktionen zur Adventszeit. Erstmals und durch Corona bedingt haben die 17 Gemeinden der beiden großen Kirchen einen gemeinsamen Veranstaltungsflyer für den Advent herausgebracht. Außerdem wurden Plakate, die mit markanten Sprüchen zum Nachdenken anregen und auf das Programm verweisen, in der Stadt verteilt.

„Freilich ist dies ein Wagnis, da viele dieser besonderen Gottesdienste und Veranstaltungen aufgrund der Lage nicht gesichert stattfinden können“, erklären die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Jedoch sei es den Seelsorgern wichtig gewesen, mit einer stärkenden Botschaft und einem Angebot in den Advent zu gehen.

Das Team der Offenen Stadtkirche St. Nikolaus hätte traditionell freitags zu „Advent im Lied“ eingeladen. Da diese Veranstaltungsreihe eher kulturell geprägt ist, kann sie nicht vor Publikum stattfinden. Stattdessen werden die Beiträge freitags auf Youtube anzusehen beziehungsweise zu hören sein. In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf „Hoffnungsliedern“.

Samstags, ab 28. November, sind jedoch zwei kleine Gottesdienste in beziehungsweise an den Kirchen möglich: Um 12 Uhr wird es in St. Nikolaus jeweils ein kurzes Mittagsgebet von 15 Minuten Dauer geben und abends um 18 Uhr eine „Einstimmung in die Adventssonntage“. Am 28. November und 19. Dezember findet diese in St. Nikolaus statt, am 5. Dezember in St. Petrus Canisius und am 12. Dezember vor der Schlosskirche.