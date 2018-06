Das ökumenische Kirchenschiff sticht am Sonntag, 31. Juli, um 18 Uhr im See. Es legt vor dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen ab. Einsteigen können Gläubige ab 17.30 Uhr. Um 18.20 Uhr hält das Schiff in Langenargen.

„Aufbruch zu neuen Ufern“ ist das Motto der ökumenischen Gottesdienste auf dem Bodensee, heißt es in der Ankündigung. Der Gottesdienst beim zweiten ökumenischen Kirchenschiff wird sich besonders mit der Frage befassen, wie man bei Flaute oder Gegenwind seinen Kurs hält – auf dem See und im Leben. Die Predigt wird im Dialog von den Häfler Pfarrern Markus Hirlinger und Hannes Bauer gehalten. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Posaunenchor des CVJM. „In diesem Gottesdienst soll es möglich sein, die spirituelle Kraft des Bodensees zu erleben. Das gilt für alle Menschen, die innerlich auf der Suche sind“, erklärt der Initiator, Pastoralreferent Michael Schindler die Idee. Das Kirchenschiff legt um 20.05 Uhr wieder in Langenargen und um 20.30 Uhr in Friedrichshafen an.

Für die Fahrt ab Langenargen ist eine Reservierung in der Dekanatsgeschäftsstelle möglich unter Telefon 07541/3786071.