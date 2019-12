Im Rahmen einer besinnlichen Adventsfeier haben Pfarrer Rudolf Bauer und Chorvorstand Eduard Hager zehn Jubilare des Kirchenchores von St. Maria Jettenhausen führ ihr langjähriges Engagement geehrt. Drei der Jubilare wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, wie der Kirchenchor in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit einem „Andante“ und dem „Stader Ländler“ eröffnete der Zitherclub Schnetzenhausen, der die familiäre Feier musikalisch umrahmte, den stimmungsvollen Abend, bevor Vorstand Eduard Hager die Sänger, Gastsänger und die anwesenden Ehrenmitglieder begrüßte, darunter Präses Pfarrer Rudolf Bauer, Pfarrpensionär Sigbert Baumann, den Dekanatspräses für Kirchenmusik Diakon Ulrich Föhr und Kirchenpflegerin Ulrike Weiß.

Bei der Totenehrung gedachte Hager der 2019 verstorbenen langjährigen Chormitglieder Hilde Maria Köhler, Alois Grab und Rosemarie Zengerle.

Christa Gindele trug mit einer besinnlichen Geschichte zum Programm bei. Die Schola von St. Maria begeisterte mit den mehrstimmigen Adventssätzen „Rorate! Ach tauet ihr Himmel herab …“ und „O komm, Messias, komm zu uns …“. Ein Grußwort und Gedanken von Präses Pfarrer Rudolf Bauer mit einem Dank an den Chor, für Chorleiter Georg Hasenmüller und Chorvorstand Hager für ihren ganzjährigen Einsatz für die Kirchenmusik rundeten die Feierstunde ab.

Die Ehrung langjähriger Chormitglieder bildete den Höhepunkt des Abends. In seiner Einführung erinnerte Chorvorstand Hager daran, dass die vielfältigen Gottesdienste, Festmessen, Andachten und sonstige Auftritte, die der Chor das Jahr hindurch bestreitet, nicht möglich wären, ohne die treuen Sängerinnen und Sänger, die den Chor beleben und die große Chorgemeinschaft in Jettenhausen am Leben erhalten. Und so konnten zehn Chormitglieder für insgesamt 410 Sängerjahre geehrt werden.

Für 15 Jahre wurden Antonie Wouters und für 25 Jahre Matthäus Maier geehrt. Für 40 Jahre wurden Elisabeth Everhartz, Regina Mayer, Irma Scheufler und Eduard Hager geehrt, Sie erhielten eine Urkunde und eine Ehrungsnadel mit Goldkranz des Cäcilienverbandes der Diözese. Hedi Herbort und Gisela Keller singen seit 50 Jahren und Heidi Bast und Hermann Egger seit 55 Jahren zur Ehre Gottes, wie der Chor schreibt. Sie erhielten die Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbandes sowie die Ehrenzeichen mit Goldkranz des Allgemeinen Cäcilienverbandes für Deutschland.

Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Hedi Herbort und Gisela Keller zu Ehrenmitgliedern des Kirchenchores von St. Maria für ihre langjährige Treue zur Kirchenmusik. Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wurde Bernd Scheffer für seine langjährige Tätigkeit als Vizedirigent des Chores.

Alle geehrten Damen erhielten von der Pfarrgemeinde St. Maria eine Amaryllis und die Herren ein Weinpräsent sowie eine „Danke-Schokolade“ mit dem Motiv der Pfarrkirche St. Maria. Auch Pfarrer Bauer bedankte sich bei den Geehrten für ihre Treue und beim Chor für die Mitgestaltung der Gottesdienste.

Mit Geschenken wurde außerdem noch Chorleiter Georg Hasenmüller gedankt.

Die Chorsätze „Maria unsre liebe Frau“ und „Machet die Tore weit“ rundeten die Feierstunde ab. Vorsitzender Eduard Hager erinnerte an das 160-jährige Bestehen, das der Kirchenchor St. Maria Jettenhausen im Jahr 2020 feiern kann. Aus diesem Anlass wurde beim Land Baden-Württemberg die Verleihung der „Conradin-Kreutzer-Tafel beantragt.

Bei einem gemeinsames Essen, Nachtisch und Weihnachtsgebäck fand der gelungene Abend seinen Ausklang.