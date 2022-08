Kirchenchor einmal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast zwei Jahre konnte der Chor der St. Johannes Kirche Ailingen wegen Corona nicht gemeinsam singen. Die schon traditionellen jährlichen Konzerte mussten ausfallen und Chorauftritte mit Orchestermessen waren nicht möglich. Dazu kam noch, dass die Ailinger Pfarrkirche seit über einem Jahr geschlossen ist, was die Chorarbeit zudem beeinträchtigt hat. Seit einigen Monaten sind reguläre Chorproben wieder möglich, aber für einen Auftritt gab es keine Perspektive. Bei einem Chorhock kam die Idee auf, den Gemeindemitgliedern mit einem kleinen, etwas anderen Konzert eine Freude zu machen.

Am letzten Mittwoch vor den Sommerferien war es dann soweit. Chordirektor ADC Erich Hörmann hatte ein interessantes Programm mit Chorsätzen in deutscher, englischer und lateinischer Sprache, teils mit Klavierbegleitung und teils a cappella, zusammengestellt. Knut Herold konnte über 50 Gäste an diesem Musikabend im Roncalli-Haus begrüßen. Mit dem Spiritual „Heaven is a wonderful place“ startete das kleine Konzert. Die Chorsätze „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ und „Er beschirmt dich mit seinen Flügeln“ bildeten den 1. Abschnitt. Die Konzertbesucher wurden mit Kanons eingebunden. „Ubi caritas et amor“, „This little light of mine“ und das bekannte “You raise me up” waren der 2. Block. Aus Südafrika stammt das Kirchenlied “Masithi”, zusammen mit “Bleib bei uns, Herr“, „May the road rise to meet you“ und dem schlicht-innigen „Vater unser“ sowie dem letzten gemeinsamen Kanon wurde dieses kleine Konzert abgeschlossen. Mit großem Beifall der begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer sang der Chor als Symbol für diesen Abend als Zugabe „Fröhlichkeit und leichtes Leben“.

Vor dem Roncalli-Haus gab es nach dem kleinen Konzert mit einer Auswahl an Getränken noch die Möglichkeit für gemeinsame Gespräche. Dass dieses kleine Konzert so gut angenommen wurde, hat den Chormitgliedern gezeigt, dass die Auftritte des Chores in den letzten 2 Jahren doch vermisst wurden. Spontan wurde vorgeschlagen, ein solches Konzert im kleinen Rahmen in der Adventszeit wieder aufzuführen, dann vielleicht sogar wieder in unserer Pfarrkirche.