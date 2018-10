Die Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-West lädt alle Interessierten am Freitag, 19. Oktober, zu einem Workshop in den Gemeindesaal von St. Magnus in Fischbach ein. Um 17 Uhr wird dort eine Zusammenfassung zu den Ergebnissen der Kartenaktion „Uns interessiert, was Sie bewegt“ vorgestellt und anschließend gemeinsam an den Rückmeldungen weitergearbeitet.

Ähnlich dem Workshopverfahren bei Stadtentwicklungsprojekten möchten die Kirchengemeinderäte von St. Peter und Paul in Schnetzenhausen und St. Magnus in Fischbach alle Mitbürger einladen, die Zukunft der „Kirche vor Ort“ mitzugestalten, heißt es in einem Schreiben der Gemeinde St. Magnus.

Anfang des Jahres – im Januar und Februar – gab es deshalb Postkartenaktionen bei den Neujahrsempfängen in Fischbach und Schnetzenhausen sowie bei allen Bäckern im Westen von Friedrichshafen. Jeder war eingeladen, auf diesen Postkarten mitzuteilen, was sie oder ihn fürs aktuelle Jahr beschäftigt, was ihm oder ihr Freude oder Angst macht und was man sich für die Zukunft wünscht.

Ein Team der beiden Kirchengemeinden hat alle diese Antworten gesichtet, nach Überschriften zusammengefasst, und die Kirchengemeinderäte haben im Anschluss sechs Themen identifiziert, die verstärkt genannt wurden und die auch im Einflussbereich der beiden Gemeinden liegen.

Wenn es nun im nächsten Schritt darum geht, die „Kirche vor Ort“ in diesen Themenfeldern weiterzuentwickeln, sind wieder alle gefragt: Alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit sowie alle anderen interessierten Mitbürger können an dem Workshop teilnehmen.

Folgende Themen werden vertieft und diesbezügliche Ideen für die weitere Bearbeitung entwickelt: Leben im Alter, Sprechen über Gott und die Welt, was macht Kirche lebendig, wachsende Ökumene, Geflüchtete bleiben: Herausforderung und Bereicherung, Zukunft für uns: Kinder-, Familien- und Jugendarbeit.