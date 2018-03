Ab Mai werde 2500 Bienen durch die Kirche St. Nikolaus schwirren, den Honig von Sonnenblumen sammeln und vorn im Chorraum ihre Waben bauen. Es handelt sich dabei um eine Aktion der amerikanischen Künstlerin Felicia Glidden, die in Friedrichshafen lebt: Ihre Bienen sind aus Papier und an Drähten befestigt, die Sonnenblumen ebenfalls nachgebildet und bei den Waben handelt es sich um Malerei auf Stoff.

„Himmelsschwärmer“ ist der doppeldeutige Name des Projekts, der auf den Flug der Bienen ebenso anspielt wie auf die Spiritualität des Menschen. Das Team der Offenen Stadtkirche St. Nikolaus wolle ein Zeichen für die Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung setzen, sagt Pastoralreferent Philip Heger, der das Projekt leitet. Die Varroa-Milbe dezimiert die Zahl der Bienenvölker, generell geht die Zahl der Insekten zurück. „Wir hätten das Thema auch rein wissenschaftlich aufbereiten und in der Kirche Schautafeln aufstellen können“, sagt Pfarrer Bernd Herbinger. „Aber die Kunst spricht ihre eigene Sprache.“

Die Kunst-Installation in St. Nikolaus ermöglicht jedenfalls ein Rahmenprogramm, das sehr offen und vielseitig ist. Es reicht von der literarischen Lesung über die sachliche Podiumsdiskussion bis hin zur Predigtreihe über das Thema „Bienen und Honig in der Bibel“ sowie einer Stummfilm-Vorführung mit Orgelimprovisationen von Nikolai Gersak.

„Gott, Mensch und Tier stehen in einer Verbindung“, sagt Bernd Herbinger. Diese Konstellation soll im „Himmelsschwärmer“-Projekt deutlich werden. Philip Heger sieht das Vorhaben auch als Versuch, Menschen zu erreichen, die sich von kirchlichen Veranstaltungen sonst nicht angesprochen fühlen.

Die Eröffnung der Ausstellung in St. Nikolaus wird erst am Donnerstag, 17. Mai, stattfinden. Einen Vorgeschmack auf das „Himmelsschwärmer“-Projekt findet aber bereits am Samstag, 18. März, um 18.30 Uhr statt: Bernd Herbinger gibt in St. Nikolaus eine Einführung in die Theologie der Karwoche und der Osternacht, unter dem Titel „ Wie kommt die Biene ins Exsultet?“. Das Exsultet ist das Osterlob, das in der katholischen und evangelischen Lichtfeier am Beginn der Osternacht gesungen wird. Darin heißt es, in deutscher Übersetzung: „In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener.“ Bernd Herbinger spricht über die Hintergründe des Texts.

Die Zeit bis zur Vernissage soll nicht untätig vergehen: Felicia Glidden sucht Freiwillige, die ihr dabei helfen, die 2500 Bienen auf Papier gedruckten Bienen auszuschneiden. Und das ist nur ein Teil der Arbeit, für die viele Hände gebraucht werden.

Das Programm von „Himmelsschwärmer“ in St. Nikolaus

Vortrag „Wie kommt die Biene ins Exsultet?“ von Bernd Herbinger am Samstag, 24. März, 18.30 Uhr.

Vernissage der Ausstellung „Himmelsschwärmer“ am Donnerstag, 17. Mai, 18.30 Uhr.

„Die Geschichte der Bienen“. Hermann Bentele liest aus dem Roman von Maja Lund zur Musik von Nikolai Gersak am Samstag, 9. Juni, 11.30 Uhr.

Predigtreihe zu „Bienen und Honig in der Bibel“ an den Sonntagen 10. Juni, 24. Juni und 8. Juli, jeweils um 11 Uhr im Gottesdienst in St. Nikolaus.

Podiumsdiskussion „Und hätten die Biene nicht“ am Mittwoch, 20. Juni, 20 Uhr, in St. Nikolaus mit Sven Schulze (Bodenseestiftung Radolfzell), Dr. Hermann Gabele (Landwirtschaftsamt Bodenseekreis), Werner Vooren (Imkerverein Tettnang-Friedrichshafen) und Bernd Herbinger (Moderation).

Ausflug zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Birnau am Sonntag, 8. Juli, nach das Elf-Uhr-Messe. Führung mit anschließendem Besuch von Bienenstöcken.

Stummfilm „Mikrokosmos“ mit Orgel-Improvisationen von Nikolai Gersak am Sonntag, 23. September.

Erntedankgottesdienst und Abschluss des „Himmelsschwärmer“-Projekts am Erntedankfest, am Sonntag, 30. September, 11 Uhr.

Am Bau der Installation „Himmelsstürmer“ im Atelier von Felicia Glidden (Dornierstraße 4) kann man sich an folgenden Tagen beteiligen: Samstag, 7. April, 10 bis 14 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr; Dienstag, 10. April, 17 bis 21 Uhr; Samstag, 14. April, 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 17. April, 17 bis 21 Uhr; Dienstag, 24. April, 17 bis 21 Uhr; Samstag, 28. April, 10 bis 14 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon 01 76/23 53 43 23 und per E-Mail an