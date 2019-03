Kirche setzt bei sexuellem Missbrauch auf Prävention

Einstimmig hat der Katholische Dekanatsrat ein Schutzkonzept zur Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kirche verabschiedet. Das drei Seiten starke Papier setzt einerseits auf Vorbeugung bei der Personalauswahl, durch Fortbildung und die Verpflichtung auf einen Verhaltenskodex, andererseits eröffnet es Wege zur Beratung, zur Beschwerde und zur Aufarbeitung von Verdachts- und Missbrauchsfällen. Dieses Konzept soll jetzt zeitnah in den Gemeinden auf den Tisch kommen und von den Gremien vor Ort beraten und beschlossen werden.

Wie sehr das Thema Missbrauch die katholische Kirche „in Atem hält, bedrückt und in ihrer Arbeit bremst“ machte Dekan Bernd Herbinger eingangs der Sitzung im Gemeindehaus Zum Guten Hirten am Dienstagabend deutlich. Der Vertrauensverlust sei massiv. Auch wenn der Papst bei der Missbrauchs-Konferenz Ende Februar in Rom und die deutschen Bischöfe Anfang März in Lingen richtige Wege aufgezeigt hätten, habe vieles die Gefühlslage der Menschen nicht erreicht. „Man hätte Kräftigeres erwartet“, sagt Herbinger. In der Hoffnung, dass die kirchlichen Personalabteilungen ihre Arbeit machen, sei es jetzt um so wichtiger, sich in den Gemeinden der Sache anzunehmen und präventive Konzepte umzusetzen. Herbinger versicherte, dass die Diözese bei dem Thema mit der Justiz zusammenarbeite und kein Sonderrecht beanspruche.

Diözesanrat Franz Brugger, Eriskirch, sah das Problem weniger vor Ort – „in der Diözese sind wir gut aufgestellt“ – als gesamtkirchlich. „Es ist ein Skandal, dass sechs von 27 deutschen Diözesen ihre Personalakten für die Aufarbeitung nicht zur Verfügung stellen“, sagte Brugger, der als beratendes Mitglied im Dekanatsrat sitzt. „Und solange ein Kardinal Ludwig Müller, ehemals Bischof von Regensburg und Leiter der Glaubenskongregation, sagen darf, dass das Missbrauchsproblem an der Homosexualität liegt, kommen wir nicht weiter“. Stark klerikal, teilweise noch feudal geprägte Kirchenstrukturen, eine erdrückende Opfertheologie und die Forderung nach unbedingtem Gehorsam leisteten solchen Perversionen Vorschub, sagte Brugger. Deshalb sei es wichtig, offen und sensibel mit dem Thema umzugehen. Das gelte auch im Blick auf die Betroffenen. „Vielfach wissen wir gar nicht, was passiert ist“, sagte Brugger.

Sechsteiliges Schutzkonzept

In sechs Punkten verpflichtet sich das Katholische Dekanat zu dem „Institutionellen Schutzkonzept“: Der erste betrifft die Personalauswahl und die Personalentwicklung. Unter anderem ist darin festgelegt, dass alle Mitarbeiter erweiterte Führungszeugnisse vorlegen müssen. Einschlägig vorbestrafte Personen dürfen laut einer Vereinbarung mit dem Landratsamt Bodenseekreis aus dem Jahr 2016 nicht beschäftigt werden. Die Funktion als „Präventions-Koordinatorin“ wird Dekanatsreferentin Christa Hecht-Fluhr übernehmen. Um ein Weiterbildungskonzept soll sich vor Ort die neue Leiterin der katholischen Erwachsenenbildung, Iris Egger, kümmern. Zweitens muss jeder Mitarbeiter eine Selbstauskunft erteilen und einen Verhaltenskodex unterschreiben. In einem dritten Abschnitt werden konkrete Beratungs- und Beschwerdewege aufgezeichnet. In einem vierten Punkt verpflichtet sich das Dekanat, eine „nachhaltige Aufarbeitung“ zu betreiben. Fünftens trägt das Dekanat dafür Sorge, dass Aus- und Fortbildung gewährleistet sind. Ein Qualitätsmanagement soll sechstens schließlich dafür sorgen, dass Maßnahmen zur Prävention umgesetzt, angepasst und veröffentlicht werden.

Papier sei bekanntlich geduldig, sagte der gewählte Vorsitzende des Dekanatsratses, Bernhard Vesenmayer. Es komme jetzt darauf an, dass das Konzept schnell in die Tat umgesetzt werde. „Wir werden uns diesen Punkt bei Visitationen auf jeden Fall anschauen“, versprach Dekan Herbinger, „und auf Dokumentationen Wert legen“.