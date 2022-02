Kirche feiert Valentins-Gottesdienst im Blumenhaus

Zum Valentinstag feiert die Evangelische Bonhoeffer-Kirche einen Gottesdienst im Blumenhaus Mayer in Friedrichshafen. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind Pfarrer Hannes Bauer (rechts im Bild) und dem Digitalen-Gottesdienst-Team der Bonhoeffer-Kirche das heimische Handwerk, Künstler und Kulturschaffende der Stadt und der Region wichtig, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde. Die Gottesdienste in der Reihe „Mein Beruf, meine Berufung“ führen den Pfarrer mit dem Team jeweils aus der Kirche heraus direkt mitten in die Arbeitswelt der Menschen. Doch dieser Gottesdienst ist ein Novum: Zum ersten Mal wird der gesamte Gottesdienst direkt in einem Handwerksbetrieb bei laufendem Geschäft gefeiert. Der Inhaber Florian Mayer (links im Bild) kommt im Gottesdienst an seinem Arbeitsplatz zu Wort und berichtet, dass längst nicht nur die Pandemie und deren Auswirkungen eine große Herausforderung für sein Geschäft sind. Rechtzeitig zum Valentinstag kann der Gottesdienst digital mitgefeiert werden unter dem Link https://youtu.be/V-NkkJDr1Y4 oder direkt auf dem YouTube Kanal „Bonhoeffer Gemeinde Friedrichshafen“ – dort sind auch alle weiteren Gottesdienste der Reihe „Mein Beruf – meine Berufung“ zu sehen. Foto: Tobias Kohl