Kino Studio17 zieht ins KMG-Cinema

Laut Bürgermeister Andreas Köster wird das Kino Studio17 temporär, also bis die nötigen Sanierungen im Kulturhaus Caserne Fallenbrunnen 17 abgeschlossen sind, ins Cinema des Karl-Maybach-Gymnasiums umziehen und dort sein Programm wieder aufnehmen können. Mit dem Kulturverein Caserne sei das abgestimmt, ebenso mit der Schulleitung. Er hatte diese Information beim Punkt Verschiedenes in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses des Gemeinderates am Mittwoch bekannt gegeben. Schulleiter Christoph Felder stimmt dem zu und sieht darin eine gute Möglichkeit für Arbeitsgruppen der Schule, die sich mit der Kinotechnik befassen.

Kulturverein stimmt zu

Auch David Riedl, der beim Kulturverein für das Kino zuständig ist, hält das für einen gangbaren Weg. Zwar müsse das ein oder andere noch verändert werden, das aber werde mit den Technikern geklärt und sollte laut Riedl kein größeres Problem darstellen. Unterdessen scheinen die Planungen für die Sanierung der Caserne voran zu gehen, es hat in der jüngsten Vergangenheit verschiedene Ortstermine und Besprechungen dazu gegeben. Näheres soll in den kommenden Sitzungen der Ratsgremien bekannt gegeben werden.