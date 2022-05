Kinderveranstaltungen im Medienhaus

Im Mai gibt es wieder viele Vorlesestunden für Kinder im Medienhaus am See und an zwei Terminen ein Kamishibai-Erzähltheater mit Lisbeth Reiter. Dies teilt die Leitung mit. Die einzelnen Termin im Überblick:

Am Mittwoch, 11. Mai, liest Lisbeth Reiter um um 16 Uhr „Alles wieder gut – Rabe Socke“. Um den „Aufruhr im Gemüsebeet“ geht es am Samstag, 14. Mai, um 11 Uhr. Hans-Dieter Beller liest die Geschichte vom alten Pettersson und seinem Kater Findus. Geeigent für Kinder ab vier Jahren.

Die nächste Vorlesestunde ist am Mittwoch, 18. Mai, um 16 Uhr. Eva Karnetzky liest „Zilly und Zingaro – Reise um die Welt“. In „Geisterspuk und Hexenhut“ geht es am Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr um Geschichten über Gespenster, Hexen, Wurzelfeen und Fledermäuse. Vorleserin ist Iris Leber.

Der Mittwoch, 25. Mai, ist dann Kamishibai-Tag. Um 10.30 Uhr und um 16 Uhr erzählt Lisbeth Reiter die Geschichte „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen einen Ausflug“ mit dem Kamishibai. Dies ist für Kinder ab 3 Jahren mit Begleitung geeignet.

Schließlich bekommen Kinder ab vier Jahren am Samstag, 28. Mai, um 11 Uhr von Lisbeth Reiter die Geschichte „Clara sammelt“ zu hören.

Die Vorlesestunden sind ohne Begleitung für Kinder ab vier Jahren und dauern 45 Minuten. Nach dem Vorlesen und Erzählen wird wieder gemalt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter der Rufnummer 07541 / 20 35 35 00 oder persönlich an der Info im EG des Medienhaus am See erforderlich.