Kinderuni zurück im normalen Rhythmus

Die Kinderuni findet zum normalen Rhythmus zurück: Seminare, Workshops und eine Exkursion sind geplant. Der nächste Seminartag ist am Samstag, 12. März, von 10 bis 11.30 Uhr an der Zeppelin Universität am Seemoser Horn. „Warum und wann rufen Vögel und wie kann man sie voneinander unterscheiden?“, fragen die Jüngsten (5 bis 7 Jahre). Teilnehmer zwischen acht und neun Jahren schauen sich das menschliche Skelett an. Denn ohne das wären Menschen so “schlabbrig wie eine Qualle oder rote Grütze” heißt es in der Seminarankündigung. Menschen verdanken ihm also ihren aufrechten Gang. Außerdem schützt es Organe.Alternativ können sich die Acht- bis Neunjährigen mit dem Thema Elektroschrott befassen. Wie sieht ein Elektrogerät von innen aus? Wie viel kann man von ihm wiederverwenden? Das Seminar ist genau richtig für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie eigentlich ihr Handy von innen aussieht. Auch in der Junioruni geht es um das Fahrrad von seinen Anfängen bis zu seiner modernen Version heute. Materialkunde und Aerodynamik werden hierbei eine Rolle spielen.

INFOBOX

Wie kann man Student der Kinderuni werden? Online gibt es eine Erstanmeldung zum Ausfüllen. Diese finden Interessierte auf der Internetseite www.kinderuni-fn.de rechts oben bei "Erstanmeldung". Danach können Seminare gebucht werden. Teilnahmegebühren Studienjahr 2022: Kinder aus Friedrichshafen (PLZ 88045, 88046, 88048): 40 €, Geschwisterkinder: 20 €. Kinder aus anderen Wohnorten: 50 €, Geschwisterkinder: 25 €. Diese Teilnahmegebühr beinhaltet neun bis zehn Seminare sowie eine gegebenfalls geplante Exkursion pro Jahr. Im August und Dezember finden keine Seminartage statt. Die Sommerakademie ist nicht inkludiert.