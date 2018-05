In der DHBW haben Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren an verschiedenen Workshops teilgenommen. Das Programm der Kinderuniversität reichte dabei von kreativen über handwerklichen bis hin zu informativen und politischen Seminaren. Spielerisch wurden die Vorschul- und Schulkinder an wissenschaftliche Themen herangeführt und hatten sichtlich Spaß am Lernen.

„Je älter man wird, desto mehr vergisst man, dass man ein Künstler ist“, ermutigt der Maler Pedro Krisko ein Dutzend Kinder ihrer Kreativität im Workshop „Wie werde ich ein Picasso?“ freien Lauf zu lassen. Mit links und geschlossenen Augen malen die Nachwuchskünstler ihr Lieblingstier mit Zauberstiften auf ein weißes Blatt Papier. „Darf man auch aus dem Rand herausmalen?“, tönt es fragend aus den Reihen. Der Workshopleiter antwortet: „Selbstverständlich! Denn Grenzen sind dazu da, um sie zu brechen.“ So bekommen die Kinder neben kreativer Techniknachhilfe gleich auch Lebensweisheiten mit auf den Weg.

Ein Zuhause für Nagetiere

Deutlich geräuschvoller gehr es im Seminar „Wir bauen ein Eichhörnchenhaus“ von Alexandra Krause, die sich sehr für die Kinderuniversität engagiert, zu. Dass es gar nicht so einfach ist, mit Brettern und Werkzeug ein Häuschen für die Nagetiere zu bauen, stellt auch Joshua fest: „Die Nägel sind viel zu kurz.“ Mit Hilfe und Anleitung klappt es dann aber doch ganz gut. Studentin Franziska Baar berichtet ihren interessierten Zuhörern im Workshop „Faszination Massai: Nomaden in Ostafrika“ vom alltäglichen Leben der Stämme in Tansania und Kenia. Dass die afrikanischen Kinder meist kein richtiges Spielzeug haben, überrascht die aufgeklärten Zuhörer kaum. Im Gegenteil: sie sind sehr kreativ und einfallsreich, um sich für die Gleichaltrigen Freizeitbeschäftigungen auch ohne Mittel auszudenken.

Warum in manchen Situationen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht besser ist, als ein reines Telefongespräch erfahren die schon etwas älteren Kinder im Seminar des Dozenten Stefan Luppold. Auf kleine, orangefarbene Post-It-Zettelchen schreiben die mal mehr, mal weniger aufmerksam zuhörenden Schüler ihre Ideen und pinnen sie an die Tafel. Persönliche Treffen machen mehr Spaß, man bekommt die Emotionen des anderen besser mit und kann seine Mimik und Gestik einordnen, sind sich die Teilnehmer des Seminars einig. Allerdings haben die Seminarteilnehmer auch die Vorteile des Telefonierens im Blick: Es geht schneller, ist klimafreundlicher und wenn man keine Lust mehr auf das Gespräch hat, kann man einfach auflegen.

So gebe es eben nie nur schwarz oder weiß, jede Medaille hat zwei Seiten. Mit der Veranstaltung sind sowohl die Kinder und Eltern, als auch Vorstandsvorsitzende Gudrun Schäfer-Burmeister, die es sich nicht nehmen ließ, selbst dabei zu sein, sehr zufrieden.