Kinderuni startet wieder mit Präsenzseminaren

Nach einer langen pandemiebedingten Pause hat die Kinderuni nun wieder in Präsenz stattgefunden, teilen die Organisatoren mit. Bei den Seminaren in der Zeppelin Universität in Friedrichshafen mussten sich die Veranstalter zwar pandemiebedingt etwas umstellen: Masken, Abstand und Tests gehörten zum sorgfältig abgestimmten Hygienekonzept. Zwei statt vier Gruppen fanden sich in den Räumen der Hochschule ein.

Gleichzeitig war für die teilnehmenden Kinder fast alles beim Alten oder zumindest das, was die Seminare der Kinderuni ausmacht: Es durfte wieder gestaunt werden. Die Teilnehmer schauten Dozentin Benedikta Gattschau dabei zu, wie sie Säuren und Laugen reagieren ließ. Die ging in der Junioruni nämlich Säuren und Basen auf ihren chemischen Grund. Ein Experiment mit Natron und Essigessenz zeigte dabei: Es schäumt wie wild. „Wenn die zwei zusammenkommen, macht’s Bäm! Das gibt immer eine ordentliche Reaktion!“, kommentiert Gattschau, während es die 15 neun- bis elfjährigen Teilnehmer ihres Seminars kaum auf den Stühlen hielt. Auf die Begeisterung folgte aber auch die Belehrung, dass solche Experimente zuhause nicht nachgemacht werden dürften. „Auch nicht, wenn meine Eltern dabei sind?“, fragte einer der jungen Studenten und sie bat darum, auch dann aufzupassen, denn, so betonte sie, es gebe auch deutlich stärkere Reaktionen, bei denen man sich verätzen könne.

Neben den beeindruckend aufschäumenden Reaktionen lernten die jungen Studenten auch Nützliches für den Haushalt: Den Grill kann man mit Natron putzen, was auch als Backpulver bekannt ist, also Lauge. Cola ginge auch, aber da sei Vorsicht geboten, weil es Phosphorsäure enthalte und das könnte die Stäbe angreifen. Und wonach riecht eigentlich Zitronensäure? „Eigentlich nach gar nichts.“ Nur die Zitrone, die rieche danach, weil die Frucht besonders viel von der Säure enthalte. Der Aromastoff steckt in der Schale. Ist die Tomate sauer? „Oh lecker“, ertönt ein Zwischenruf als die Dozentin die roten Früchte verteilt. Schmeckt eher süß als sauer. Aber der Teststreifen verrät: Auch hier ist Säure drin, wenn auch nicht so viel wie in der Zitrone. Und im Joghurt? Das sind Milchsäurebakterien und bestimmen den PH-Wert.

Einen Stock höher waren Säuren ebenfalls ein Thema. Selma Koc ging allerdings weniger auf ihre faszinierende und nützliche als auf ihre schädliche Seite ein. Mit den Sieben- und Achtjährigen sprach sie über Zähne, woraus sie bestehen und was ihnen gut oder eben nicht guttut. Bei Schädlichem für die Zähne reihten sich auch Säuren ein. Die Phosphorsäure, die in Cola enthalten ist, schadet freilich nicht nur den Stäben eines Grills – wie es in der Junioruni gelehrt wurde – sondern auch dem menschlichen Gebiss. Das heißt also, dass selbst zuckerfreie Cola nicht gut für die Beißer ist.

Neun Mädchen lauschten Koc und durften dann auch selbst aktiv werden. Zuerst stellten sie ihr Wissen rund um gesunde Ernährung unter Beweis, dann durften sie an einem übergroßen Modell des menschlichen Gebisses mit der Zahnbürste ran. Einen wichtigen Hinweis gab es obendrein: „Benutzt immer Kinderzahnbürsten und Kinderzahnpasta.“ Die seien speziell auf die kleineren und empfindlicheren Zähne ausgelegt. Wenn es einmal nur „Erwachsenenzahnpasta“ im Bad gebe, sollten Kinder eine möglichst kleine Menge davon nehmen.