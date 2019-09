Die Häfler Kinderuni ist zurück aus der Sommerpause: Am 21. September geht’s los. Im Gepäck haben die Dozenten laut einer Ankündigung spannende Themen. Für die Fünf- bis Sechsjährigen (Gruppe A) wird es ein bisschen gruselig. In ihrem Seminar dreht sich nämlich alles um untote Tiere, also Tiere, die tot sind und gleichzeitig doch nicht tot oder solche, die mit fehlenden Körperteilen weiterleben.

Für die Sechs- bis Siebenjährigen (Gruppe B) heißt es laut Pressemitteilung: Mittanzen erlaubt! In einer musikalischen Weltreise können sie die ganze Welt erkunden. Rhythmen und Melodien aller Kontinente sind vertreten. Gruppe C mit Studierenden ab sieben Jahren schaut sich laut Kinderuni das Innenleben von Elektrogeräten an und befasst sich mit dem Thema Elektroschrott. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wie wichtig Recycling, also Wiederverwertung ist. In der Junior-Uni werde derweil gegrübelt, ob Reparaturen eigentlich unerwünscht sind. Gemeinsam soll erkundet werden, wie Konzerne versuchten, die Menschen jedes Jahr zum Kauf eines neuen Handys zu bewegen. Und es gebe Tipps, wie sich das vermeiden lasse. Die kommenden Seminare finden am Samstag, 21. September, von 10 bis 11.30 Uhr am Campus der Zeppelinuniversität, Fallenbrunnen 3, statt.

Die nächsten Seminare finden am 26. Oktober und 30. November zur selben Uhrzeit statt.