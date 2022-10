Kinderuni lockt mit kunterbunten Themen

Was haben Erdbeeren, Schwerkraft und fluoreszierende Farben gemeinsam? Sie alle sind Thema oder Teil eines Themas bei den Seminaren der Kinderuni Friedrichshafen am Samstag, 15. Oktober. Für die größeren Kinder wartet die Junioruni mit einer Überraschung auf, heißt es in einer Ankündigung.

Für Kinder bis sieben Jahre geht es diesmal um Erdbeeren im Winter. Welche Vorteile bringt es einem selbst, wenn man stattdessen saisonal isst, also das, was gerade hier vor Ort wächst? Dieser und weiteren Fragen zum Thema Ernährung geht das Seminar nach.

Die Acht- bis Neunjährigen untersuchen, was es mit dem Apfel auf sich hat, der einen der bekanntesten Wissenschaftler inspiriert haben soll. Wieso fällt der vom Baum nach unten, wieso stehen wir fest mit den Füßen auf dem Boden? Mit Physik ist das alles erklärbar und genau darum geht es in dem Seminar.

In die Welt einer anderen Naturwissenschaft, nämlich der Chemie, tauchen währenddessen die Kinder von sechs bis acht Jahren ein. Dabei dreht sich alles um Farben. Wichtig für die neue Gruppe C, also die Kinder von sechs bis acht Jahren ist, dass sie bereits die zweite Klasse besuchen.

Die Großen, also Kinder ab zehn Jahre, bekommen in der Junioruni Besuch von einem Coach. Was genau dann passiert, soll eine Überraschung bleiben. Fest steht aber, dass er ungeahnte Talente und Potenziale in den Seminarteilnehmern zum Vorschein bringen mag.

Die Seminare finden am Campus der Zeppelin Universität, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, statt. Die Anmeldung ist bis Mittwochabend, 12. Oktober, möglich.