Die letzten Samstagsseminare der Kinderuni vor den Sommerferien finden am 20. Juli wie gewohnt von 10 bis 11.30 Uhr statt. In den Ferien lädt dann die Sommerakademie mit ihrem einwöchigen Programm Kinder von 5 bis 15 Jahren ein, heißt es in einer Mitteilung der Kinderuni.

Die Fünf- bis Sechsjährigen erfahren im 90-minütigen „Mimikry und Mimese“-Seminar, was sich hinter den seltsamen Wörtern verbirgt: Anpassungsstrategien von Tieren, um sich vor ihren Feinden zu verstecken. Die Sechs- bis Siebenjährigen begeben sich auf Erkundungstour ins Alte Japan und auf die Spuren der Samurai. In die Welt der Technik geht’s derweil für die Sieben- bis Achtjährigen. Sie erfahren, wie ein Elektromotor funktioniert. In der Junior-Uni gehen die Jugendlichen der Frage nach, was Intelligenz ist und ob man sie tatsächlich messen kann.

Die Seminare am 20. Juli finden am Campus der Zeppelin-Universität, Fallenbrunnen 3, statt. Die Sommerakademie findet am Campus der DHBW, Fallenbrunnen 2, statt.