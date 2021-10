Kinderuni Friedrichshafen präsentiert spannende Seminare in drei Gruppen

Kaum ist die Kinderuni Friedrichshafen nach einer langen Coronapause wieder gestartet, warten schon Neuerungen auf ihre kleinen Studenten: Die Altersgruppen wurden angepasst.

Künftig gibt es drei Gruppen, melden die Veranstalter. Eine für alle Kinder, die älter als zehn Jahre sind, eine für acht- und neunjährige und die jüngsten bis zu einem Alter von sieben Jahren tüfteln und lernen gemeinsam.

Am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr findet der nächste Seminartag in den Räumlichkeiten der Zeppelin Universität statt. Für die ältesten Kinder geht es laut Pressemitteilung auf Erfindungszeitreise. Die führt die Seminarteilnehmer auf eine Reise durch die Zeit zu erstaunlichen Menschen, komischen Zufällen und wichtigen Ereignissen, die alle eines gemeinsam hatten: Sie brachten der Menschheit große Fortschritte.

Die mittlere Altersgruppe bringt den Herbst ins Chemielabor. Sie geht der Frage nach, wieso die Blätter an den Bäumen ihre Farbe wechseln. Auch mit anderen Farben befasst sich das Seminar – mit selbst leuchtenden, also floureszierenden. Die jüngsten Kinder schauen sich Einzelgänger in der Natur näher an und auch Tiere, die ganz im Gegenteil viel Nähe suchen.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.kinderuni-fn.de oder per E-Mail unter hallo@kinderuni-fn.de.