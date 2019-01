Kaum zu glauben: Acht Jahre verbringt ein Mensch im Verlauf seines Lebens allein mit dem Essen. Und neun Monate auf dem Klo. Aber was passiert dazwischen? Anders gefragt: Wie funktioniert eigentlich die Verdauung? Sicher ein spannendes Thema, mit dem sich die jüngsten Kinderuni-Studenten am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Fallenbrunnen beschäftigten.

Dozentin Selma Koc hatte natürlich auch das entsprechende Anschauungsmaterial mitgebracht, zum Beispiel eine Körperpuppe, bei der man im wahrsten Sinne des Worte Hand anlegen und das eine oder andere Organ ertasten und auch entnehmen durfte. Zum Einstieg gab’s für alle Kinder ein leckeres Toastbrot. Logisch. Erst wenn man was gegessen hat, kann auch verdaut werden.

Um ein ganz anderes Thema ging’s in der Gruppe B der Sechs- bis Siebenjährigen. Im Mittelpunkt stand das Bilderbuch „Wer klopft bei Wanja in der Nacht?“, das an dem ag vertont werden sollte. Dazu verwies Mary Reisch-Hug auf die Vielzahl der Klangkörper, die zum Einsatz kommen durften. Man sah ein paar Rasseln, auch musikalische Regenrohre und andere Percussion-Instrumente. Zunächst aber durfte etwas erspürt werden, das sich unter einem Tuch befindet. „Huch, das ist aber kalt“, meint ein Stimmchen. Und tatsächlich: Was sich in der Versperdose befindet, ist tatsächliche Schnee. „Um Schnee geht’s auch in unserer Geschichte“, sagt Mary Reisch-Hug. „In einem kalten Land steht Wanjas Haus am Waldesrand.“

Seltsam anmutende Kringel standen in der Gruppe der Sieben- bis Achtjährigen an der Tafel. Dass sie schön anzuschauen sind, darüber besteht allgemeiner Konsens. Aber was das wohl heißen mag? Und wer kann sowas schon lesen? Zum Beispiel Ricarda Fischer. Sie entwirrte die vermeintlichen „Schlangenlinien“ und führte die Buben und Mädchen in die geheimnisvolle arabische Sprache ein. Zu was getrockneter Kuhdung gut sein kann, damit befassten sich derweil die Juniorstudenten –und damit, dass man aus alten Autoreifen tatsächlich Schuhe basteln kann. „Die sind sogar sehr bequem. Ich habe selbst welche angehabt“, erzählte Franziska Baar, die in der Gruppe 9+ interessante Einblicke in die Welt der Massai gab. Dass man aus der Not eine Tugend machen und aus einem Stück Ast etwa eine Zahnbürste herstellen kann, auch das machte Eindruck. „Echt schlau“, entfuhr es einem Juniorstudenten.

Die Mandarine im Nylonstrumpf

Zurück zu den Kleinsten. Die Verdauung hate längst Fahrt aufgenommen. Aber alles blieb anschaulich und praxisnah. Wie kommt eine Mandarine durch einen Nylonstrumpf? Wie die Speiseröhre funktioniert, wurde kindgerecht erklärt - anhand eines Nylonstrumpfes und einer Mandarine. Jeder Jungstudent bekam eine mit Reißverschluss verschließbare Plastiktüte, ein paar Kekse und – keine Magensäure, sondern ersatzweise ein paar Tropfen Apfelsaft. Und dann hieß es kneten und kneten. „Seht ihr, so ähnlich könnte es bei euch im Magen aussehen“, sagte Selma Koc. Klar, dass man bei einem Stück Fleisch oder bei Rosenkohl länger kneten müsste, um einen Verdauungsbrei herstellen zu können. Das leuchtete allgemein ein. Aber bis zur Toilette ist es im Körper natürlich noch ein weiter Weg. Gut, dass dieses spannende Seminar noch lange nicht am Ende angelangt war.

Zum nächsten Seminartag lädt die Kinderuni am Samstag, 23. Februar, in die Räume der Zeppelin-Universität im Campus Fallenbrunnen ein.